В Невском районе за сутки грабители похитили 11 крышек люков

В Невском районе появились обнаглевшие преступники, оставляющие за собой открытые люки.

За сутки в Невском районе неизвестные похитили 11 крышек от люков. Известно, что пропавшее оборудование находилось на газонах по двум адресам. Оба места были на расстоянии десяти минут ходьбы. Об инциденте сообщили представители пресс-службы “Водоканала”.

Сообщается, что от злоумышленников пострадали проспект Солидарности и улица Подвойского. Специалисты подсчитали, что за последний месяц в районе грабители унесли около 30 металлических крышек в Невском районе. Такой показатель можно назвать лидирующим по городу.

Отметим, что сотрудники “Водоканала” разработали комплекс мероприятий, который позволяет сократить число краж оборудования. Рабочие получают сигнал о не закрытом люке и незамедлительно отправляются на место происшествия. В случае возникновения аварийной ситуации, представители организации просят петербуржцев обращаться по телефону 8 (812) 305-09-09.