В Невском районе пожарные тушили огонь около трех часов

На тушение пожара в Невском районе спасателям потребовалось более трех часов.

В ночь на 25сентября пожарные в течении трех часов тушили пожар в Невском районе. Загорелись четыре бытовки около дома 8А по проспекту Александровской фермы. Происшествие началось в жилом комплексе Green City, над которым в данное время идут строительные работы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ликвидации последствий участвовали четыре пожарных расчета: 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Пожар удалось потушить около половины шестого утра. Сведений о пострадавших не поступило.