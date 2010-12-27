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В Невском районе пожарные тушили огонь около трех часов
Сегодня, 7:51
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lesjasap
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В Невском районе пожарные тушили огонь около трех часов

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На тушение пожара в Невском районе спасателям потребовалось более трех часов.

 

В ночь на 25сентября пожарные в течении трех часов  тушили пожар в Невском районе. Загорелись четыре бытовки около дома 8А по проспекту Александровской фермы. Происшествие началось в жилом комплексе Green City, над которым в данное время идут строительные работы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ликвидации последствий участвовали четыре пожарных расчета: 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Пожар удалось потушить около половины шестого утра. Сведений о пострадавших не поступило.

 

Теги: невский проспект , пожар , строительство
Категории: Новости СПб

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