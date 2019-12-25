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В Невском районе появится спортивный центр с бассейном
Сегодня, 11:00
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В Невском районе появится спортивный центр с бассейном

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Ранее на выбранной территории должен был появится жилой дом, однако затем проект изменили.

В Невском районе Петербурга построят новый спортивный центр с бассейном. Решение принято на рабочем совещании у губернатора Александра Беглова.

Комплекс появится на участке между улицей Еремеева, Дальневосточным проспектом, Союзным проспектом и улицей Коллонтай. Там планировали построить ЖК, но проект изменили. Помимо этого в Смольном отметили, что в районе построят два детских сада на 200 мест каждый и школы на 825 мест.

Губернатор заявил, что в крупных жилых кварталах должны быть не только школы, детские сады и места отдыха, но и спортивные центры.

Фото: Pexels

Теги: невский район, недвижимость, спортивный центр с бассейном, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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