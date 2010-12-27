В Невском колледже установят мемориальную доску Высоцкому

В здании этого колледжа актер и поэт давал свой первый ленинградский концерт.

Мемориальную доску в память о Владимире Высоцком установят в Невском колледже на 2-ом Муринском проспекте. Именно там, в апреле 1965 года публично прозвучали бардовские песни автора-исполнителя. Как сообщает "Фонтанка", доска находится в кабинете директора колледжа Владимира Палагина и ждет завершения ремонта здания. Вероятнее, памятный знак разместят не на фасаде, а внутри постройки, где планируется открытие небольшого музея посвященного этому концерту.

Стоит отметить, что сам Высоцкий давал концерт, когда колледжа еще не существовало. На его месте располагалась средняя школа № 121, в актовом зале которой и проходило выступление. С тех пор сам зал не сохранился, а на его месте находятся два кабинета физики. В связи с этим место расположения музея пока непонятно. Мемориальная доска создана по инициативе нескольких бывших учеников школы, которые присутствовали на том концерте.

Фото: kino-teatr.ru