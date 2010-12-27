В Невской губе уровень воды поднялся на 106 см: наводнения пока что нет

Специалисты зафиксировали повышенный, но не критичный уровень воды.

Уровень воды в Невской губе повысится до 106 сантиметров. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на представителей пресс-службы Дирекции комплекса защитных сооружений города. Увеличение уровня произойдет днем 21 августа.

Ситуация вызвана штормовым ветров, о котором общают экстренне службы. Однако, специалисты отметили, что для защитных сооружений данное количество воды не будет критичным. Створы на дамбе закрывают при уровне воды выше 160 сантиметров. До достижения данного показателя проблемы угроза наводнения не возникает.

Фото: Piter.tv