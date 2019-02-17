В Мяглово на базе загорелись две фуры

Вечером 17 февраля в деревне Мяглово на базе загорелись две фуры. Об этом сообщили очевидцы.
На кадрах видно, как автомобили полыхают издалека.
О пострадавших информации не поступало.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
О пострадавших информации не поступало.
Вечером 17 февраля в деревне Мяглово на базе загорелись две фуры. Об этом сообщили очевидцы.
На кадрах видно, как автомобили полыхают издалека.
О пострадавших информации не поступало.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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