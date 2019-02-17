В Мяглово на базе загорелись две фуры

О пострадавших информации не поступало.

Вечером 17 февраля в деревне Мяглово на базе загорелись две фуры. Об этом сообщили очевидцы.

На кадрах видно, как автомобили полыхают издалека.

О пострадавших информации не поступало.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург