В Музее-усадьбе И. Е. Репина "Пенаты" открылась "Башенка Шехерезады"

"Башенку" разрушили во время Великой Отечественной войны. Восстановление началось в 1960-е годы, но работы не завершили.

В пятницу, 5 августа, в Музее-усадьбе Ильи Ефимовича Репина "Пенаты" состоялось торжественное открытие после реставрации беседки "Башенка Шехерезады". Об этом сообщили в пресс-службе Музея Академии Художеств.

Это большое событие для нашего музея – мы прикладываем максимальное количество усилий для восстановления парка, – и "Пенаты" постепенно преображаются. указано в сообщении

Открытие приурочено к 178-летию со дня рождения художника. "Башенку Шехерезады" возвели около 1912 года на Чугуевой горе, самой высокой точке парка. Именно там Репин писал эскиз к своей знаменитой картине "Какой простор".

Во время Великой Отечественной войны "Башенка Шехерезады" была разрушена. Восстанавливать ее начали в 1960-х, однако работы не были завершены. В начале 1990-х беседку закрыли из-за ее аварийного состояния.

Работы по сохранению этого объекта культурного наследия начались в прошлом году. Тогда исправили неточности, допущенные при предыдущей реставрации. Некоторые из элементов привели в соответствие с иконографическими материалами. Сейчас работы по восстановлению знаменитой "Башенки Шехерезады" полностью выполнены.

Фото: Музей Академии художеств; Википедия; Citywalls