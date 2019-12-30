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В Мурино загорелась "Шкода Октавия"
Сегодня, 15:55
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arteliseev

В Мурино загорелась "Шкода Октавия"

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По факту происшествия проходит проверка.

Утром в субботу, 11 января во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание автомобиля "Шкода Октавия". Сообщение в полицию поступило в 04:35 от жителя г. Мурино.

Автомобиль принадлежит мужчине 1985 года рождения.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в результате возгорания обгорела задняя часть автомобиля, данных о пострадавших нет.

Сумма ущерба устанавливается. По факту возгорания автомобиля будет возбуждено уголовное дело.

Ранее  мы сообщили, что в Пулково задержали несколько рейсов.

Фото: Pixabay

Теги: мурино, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Криминальные происшествия,

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