В Мурино преступник ограбил двух женщин, угрожая осколком стекла

В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В минувшее воскресенье, 31 марта, поздно ночью, примерно в 3:00, преступник вошел в кабину лифта с девушкой, после чего достал из кармана осколок стекла и угрожая расправой отобрал у потерпевшей 500 рублей.

Второй подобный инцидент произошел той же ночью, 31 марта, через час в подъезде одного из домов по бульвару Менделеева в поселке Мурино. Грабитель, угрожая осколком стекла, похитил у гражданки 1998 года рождения сумку. В ней находились документы пострадавшей, личные вещи и телефон. После этого неизвестный скрылся с места преступления.

В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: сетевое издание Ivyborg.ru