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В Мурино преступник ограбил двух женщин, угрожая осколком стекла
Сегодня, 18:19
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KaterinaKono13

В Мурино преступник ограбил двух женщин, угрожая осколком стекла

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В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В минувшее воскресенье, 31 марта, поздно ночью, примерно в 3:00, преступник вошел в кабину лифта с девушкой, после чего достал из кармана осколок стекла и угрожая расправой отобрал у потерпевшей 500 рублей.  

Второй подобный инцидент произошел той же ночью, 31 марта, через час в подъезде одного из домов по бульвару Менделеева в поселке Мурино. Грабитель, угрожая осколком стекла, похитил у гражданки 1998 года рождения сумку. В ней находились документы пострадавшей, личные вещи и телефон. После этого неизвестный скрылся с места преступления. 

В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов. 

Источник: сетевое издание Ivyborg.ru

Теги: всеволожск, всеволожский район, новости ленобласти, новости мурино
Категории: Новости Ленинградской области,

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