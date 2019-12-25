В Москве снизился уровень безработицы

С начала года уровень безработицы в столице упал почти на 50%.

На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%. Как сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, практически по всем параметрам ситуация на рынке труда стабилизировалась.

"Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения - 35,9 тыс. человек, здравоохранении - 30,3 тыс. человек, строительстве и розничной торговле - по 22 тыс. человек, оптовой торговле - 20,9 тыс. сотрудников", - сказал он.

По словам Владимира Ефимова, с начала года уровень безработицы сократился на 45,8%. Речь идет о безработных, зарегистрированных в службе занятости.

Напряженность на рынке труда также спала. Так, на одну вакансию в апреле этого года пришлось порядка шести резюме. Год назад на одну вакансию приходилось 12 резюме. Работодатели тоже стали активнее, так как число вакансий выросло на 39%.

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