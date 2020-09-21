В Москве полиция задержала похитителей деталей с каршеринговых машин

Злоумышленники похитили детали на 8 миллионов.

В Москве полиция задержала двух подозреваемых в краже автозапчастей с каршеринговых автомобилей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в районе Зябликово оперативниками Московского угрозыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России пресечена противоправная деятельность группы, которая специализировалась на хищении деталей с каршеринговых машин.

В полицию обратился один из владельцев сети каршеринга о хищении катализаторов, которые содержат драгоценные элементы, с его машин. В ходе спецоперации злоумышленники были задержаны с поличным. Оба задержанные москвичи. Один из них работал водителем такси, второй занимался ремонтом машин.

Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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