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В Москве на улице обстреляли девушек-промоутеров

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Огонь по пострадавшим открыли из пневматического ружья.

В Москве обстреляли трех девушек-промоутеров обстреляли в московском Люблино. Об этом СМИ сообщили в правоохранительных органах. 

Известно, что пострадавшие работали возле жилых домов. Местные жители рассказали, что девушки зазывали покупателей через громкоговоритель, чем сильно мешали жильцам и прохожим. 

Огонь по пострадавшим открыли из пневматического ружья. Личность стрелка пока не установлена. Пострадавшие девушки обратились за помощью в полицию. Сейчас их жизни ничего не угрожает. 

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Категории: Тема дня,

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