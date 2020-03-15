В Москве на улице обстреляли девушек-промоутеров

Огонь по пострадавшим открыли из пневматического ружья.

В Москве обстреляли трех девушек-промоутеров обстреляли в московском Люблино. Об этом СМИ сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшие работали возле жилых домов. Местные жители рассказали, что девушки зазывали покупателей через громкоговоритель, чем сильно мешали жильцам и прохожим.

Огонь по пострадавшим открыли из пневматического ружья. Личность стрелка пока не установлена. Пострадавшие девушки обратились за помощью в полицию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.