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В Москве арестован водитель КАМАЗа, который опрокинулся на машину такси

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Перегруз грузовика составлял более 17 тонн.

22 марта в Москве грузовик с щебнем опрокинулся на автомобиль такси.

ДТП произошло на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром в районе Ясенево 22 марта около 11 часов. После столкновения грузовик с щебнем упал на легковой автомобиль. В результате ДТП водитель такси и пассажир скончались на месте.

Сегодня стало известно, что водитель грузовика арестован. На него возбуждено уголовное дело. Как стало известно, перегруз грузовика был свыше 17 тонн. Вместо разрешенных 25 тонн, общая масса ТС составляла 42690 кг.

Видео: BAZA/ Telegram

Фото: Twitter/ЦОДД

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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