  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:31
24
MShaffter
Код вставки плеера

В Москве 19-летний сын бизнесмена насмерть сбил пенсионерку

0 0

В сети опубликован момент наезда элитной иномарки на пожилую женщину.

Накануне вечером, 22 августа, в Москве лихач на иномарке насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП произошло на Песчаной улице Москвы. 19-летний мажор гнал по дороге на скорости свыше 100 километров в час и поздно увидел бабушку, переходившую дорогу. От удара 80-летняя женщина отлетела на десятки метров и от полученных травм скончалась.

Вскоре на место ДТП приехал отец мажора, бизнесмен Давид Дайман, с помощниками.  Они пытались скрутить номера с иномарки, но это им не дали сделать очевидцы ДТП. По сообщениям в СМИ, мать "мажора" просит не давить на сына, так как тот находится в депрессии после ДТП. Лихача отпустили домой по подписке о невыезде. 

Видео: 112

Теги: жесть, мажор сбил пенсионерку, новости москвы, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии