В Москве 19-летний сын бизнесмена насмерть сбил пенсионерку

В сети опубликован момент наезда элитной иномарки на пожилую женщину.

Накануне вечером, 22 августа, в Москве лихач на иномарке насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП произошло на Песчаной улице Москвы. 19-летний мажор гнал по дороге на скорости свыше 100 километров в час и поздно увидел бабушку, переходившую дорогу. От удара 80-летняя женщина отлетела на десятки метров и от полученных травм скончалась.

Вскоре на место ДТП приехал отец мажора, бизнесмен Давид Дайман, с помощниками. Они пытались скрутить номера с иномарки, но это им не дали сделать очевидцы ДТП. По сообщениям в СМИ, мать "мажора" просит не давить на сына, так как тот находится в депрессии после ДТП. Лихача отпустили домой по подписке о невыезде.

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