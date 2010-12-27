В Московском районе любовный треугольник закончился убийством

Гражданин Узбекистана убил бывшего своей девушки.

В Санкт-Петербурге мигрант из средней Азии убрал одним ударом третьего лишнего из любовного треугольника. Правоохранительные органы нашли убийцу в этот же вечер, сообщает 10 декабря "Полтиэксперт".

Неополитенские страсти произошли на лестничной площадке одного из дома по улице Типанова в минувшую субботу. 32-летний житель Петербурга решил наведаться в гости к своей бывшей возлюбленной, которая уже успела обзавестись новым мужчиной. 25-летний гражданин Узбекистана Абдусатор не обрадовался визиту Эдуарда.

Ссора между соперниками началась со словесной перепалки, но неожиданно переросла в драку. Уроженец Узбекистана нанес своему противнику несколько профессиональных ударов в висок, в результате чего Эдуард скончался.

Оперативники нашли убийцу через два часа у своих земляков во Фрунзенском районе. Абдусатор задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.