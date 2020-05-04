В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев заражения коронавирусом.

До выхода на плато по заболеваемости COVID-19 в России еще далеко. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, ссылаясь на главного пульмонолога министерства Сергея Авдеева.

Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки.

Сергей Авдеев

Специалист также напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина о том, что Россия прошла одну четвертую пути до начала спада эпедемии коронавируса.

Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика

Сергей Авдеев

Пульманолог добавил, что время выхода на плато напрямую связано с тем, как гражданю соблюдают меры по самоизоляции.

Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19.

Сергей Авдеев

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 456 человек. За весь период пандемии — 18 095 человек. Медики зарегистрировали из 1356 летальных исхода.

Видео: kremlin.ru