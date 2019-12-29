Понижение может случиться до конца этого года

В Минфине считают, что ипотечная ставка может снизиться до 8%. Заявление об этом сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

- До уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро, - считает чиновник.

При этом Минфин не поддержал фиксирование ставки страхования жилья.

- Страховой рынок является таким же рынком, как и любой другой, поэтому поддерживать фиксацию этой стоимости мы, конечно, не будем", — прокомментировал замминистра финансов.

Ранее в Минфине сообщали, что в стране растёт уровень рефинансирования ипотечных кредитов. Сейчас ипотека выдается под 8,7% годовых, а в негосударственных банках процент может опускаться до 5%.

Видео: YouTube / CareerOneStop