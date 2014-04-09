После наезда на ребенка женщина-водитель вышла из машины, погладила пострадавшего и покинула место ДТП.

В Магнитогорске иномарка сбила велосипедиста. Об этом сообщил портал "Верстов.Инфо".

Инцидент произошел 28 августа на пересечении улиц Труда и Ворошилова. Водитель KIA во время поворота на другую улицу пропустил пешеходов, но не заметил велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу. После наезда на ребенка женщина-водитель вышла из машины, затем, по словам очевидцев, погладила пострадавшего и покинула место ДТП.

На место прибыла мать несовершеннолетнего. В результате ДТП транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Пострадавших нет

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Видео: ВКонтакте / Новости Магнитогорска Верстов.Инфо