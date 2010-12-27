В МО "Смольнинское" нагрянула полиция: следователей интересуют контракты на благоустройство

Договоры чиновников проверяют из-за уголовного дела о мошенничестве.

Представители полиции работают в муниципальном учреждении "Смольнинское", Следователей интересуют контракты, которые чиновники заключили по проектам благоустройства в 2015-2016 годах. Управление МО подозревается в мошенничестве. В отношении должностных лиц с 2017 года расследуется уголовное дело. В прошлом году кабинеты проверялись сотрудниками СОБРа.

Следствие отмечает, что было выявлено более 500 нарушений со стороны местного управления. Потери бюджета составили 95 миллионов рублей. В "Смольнинском" считают, что аудиторы ошиблись и опровергают данные. Также чиновники добавили, что часть предъявленных проблем устранена.

Фото: Piter.tv