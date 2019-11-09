В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Киев обратился в суд в 2017 году.

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН признать своей юрисдикции иск, поданный Киевом. Украина обвинила РФ в нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В российском ведомстве заявили, что решение суда сложно объяснить. В МИД напомнили, что в 2017 году суд поддержал аргументацию Россию, и не принял доводы Украины по МКБФТ. Также контраргумены России не учли и при споре по МКЛРД. В министерстве отметили, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет. Чего Украина этого не сделала.

В РФ рассчитывают, что на этапе рассмотрения спора по существу в суде учтут позицию России и оставят без удовлетворения все украинские претензии.

Видео: YouTube//Организация Объединенных Наций