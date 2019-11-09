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В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

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Киев обратился в суд в 2017 году.

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН признать своей юрисдикции иск, поданный Киевом. Украина обвинила РФ в нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

В российском ведомстве заявили, что решение суда сложно объяснить. В МИД напомнили, что в 2017 году суд поддержал аргументацию Россию, и не принял доводы Украины по МКБФТ. Также контраргумены России не учли и при споре по МКЛРД.  В министерстве отметили, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет. Чего Украина этого не сделала. 

В РФ рассчитывают, что на этапе рассмотрения спора по существу в суде учтут позицию России и оставят без удовлетворения все украинские претензии.

Видео: YouTube//Организация Объединенных Наций

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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