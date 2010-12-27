В МФЦ на Большевиков выявлены нарушения: он недоступен для инвалидов

Прокуратура разбирается с отсутствием условий для петербургских инвалидов.

Прокуратура Невского района контролирует устранение нарушений, выявленных в одном из МФЦ города. По данным представителей надзорного ведомства, в отделении на проспекте Большевиков нет условий для инвалидов. В результате люди с ограниченными возможностями не могут получить необходимые услуги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Представители Прокуратуры отметили, что в МФЦ отсутствует тактильная информационная вывеска, которая также должна быть продублирована шрифтом Брайля. В сведениях необходимо указывать сведения о контактных телефонах, графике работы. Также инспекция не нашла противоскользящие полосы для колясочников.

В отношении руководителя отделения составлен протокол о необходимости устранения нарушений работы.

Фото: Piter.tv