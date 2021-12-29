В МФЦ Ленобласти проходят музейные выставки

В регионе открывается серия выставок "Музей в гостях у МФЦ".

Во вторник, 15 февраля, МФЦ и музейные организации Ленинградской области открывают серию выставок в центрах госуслуг "Музей в гостях у МФЦ".

Первую мини-экспозицию "Театральные сезоны в Сиверской. Любите ли вы театр?" организовали с культурно-выставочным центром "Дачная столица" в МФЦ "Гатчинский" на улице Карла Маркса. Ознакомиться с экспозицией можно до 1 апреля.

Гатчинское МФЦ планирует ознакомить посетителей с музеем-усадьбой Рождествено, с домиком Арины Родионовны и с усадьбой Ганнибала. В МФЦ рассчитывают, что к проекту присоединятся и другие районные и частные музеи. Для центров это станет хорошим наполнением пространства полезной информацией, а для музеев – привлечением новых посетителей.

Сегодня в Ленобласти 37 филиалов МФЦ, 5 бизнес-офисов и 1 бизнес-окно центра оказания услуг.

Фото: Правительство Ленинградской области