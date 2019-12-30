В МДТ представят премьеру "Где нет зимы"

Спектакль поставлен по книге Дины Сабитовой.

Повесть "Где нет зимы" – история про сестру и брата, которые остались без родителей.

Режиссёр постановки - Яна Тумина. Её пригласил в МДТ Лев Додин. Это первая постановка Туминой на сцене театра, как и для автора повести Дины Сабитовой.

В спектакле участвуют заслуженная артистка России Наталья Акимова, заслуженный артист России Михаил Самочко.

Премьерные показы состоятся 19, 26 и 27 января на Основной сцене МДТ.

Ранее мы сообщили, что пьесу Вампилова "Утиная охота" руководитель театра "Мастерская" Григорий Козлов поставил на свой лад.

Фото: МДТ- театр Европы