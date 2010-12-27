В Ломоносове 22 июля перенесут конечные остановки автобусов

Репетиции парада ко Дню ВМФ закроют движение у вокзала в Ломоносове.

В Ломоносове из-за репетиции парада ВМФ 22 июля будут перенесены конечные остановки общественного городского транспорта. Ни автобусы, ни маршрутные такси не смогут доезжать до привокзальной площади. Об этом сообщает "Организатор перевозок".

По сведениям от пресс-службы компании-перевозчика, движение транспорта будет завершено около здания почты на Дворцовом проспекте, 45, а в некоторых случаях - около 34 дома по Дворцовому проезду.

Такого графика следует придерживаться с 8 утра по 17 часов вечера 22 июля.

Фото: Piter.tv