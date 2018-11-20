В Лисьем Носу автомобиль влетел в дерево

Для ликвидации последствий ДТП пришлось вызывать спасателей.

Ночью 3 февраля в Лисьем Носу произошло серьезное ДТП. Для ликвидации последствий ДТП пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве сообщают, что авария случилась в Приморском районе Петербурга около 00:40. Водитель автомобиля ВАЗ-099 не справился с управлением на гололеде и вылетел с дороги, затем он врезался в дерево. На место происшествия приехали спасатели. Последствия ДТП ликвидировали 11 человек личного состава и две единицы техники.

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