Появилось видео с места ДТП в Липецкой области, где погибли 3 сотрудника ФСИН

На трассе лоб в лоб столкнулись "Лада Ларгус" и грузовик.

Сегодня днем в Липецкой области произошло смертельное лобовое ДТП с 3 погибшими.

Авария произошла в Задонском районе Липецкой области около 13:00 на трассе Орёл - Тамбов. На 257 километре лоб в лоб столкнулись грузовик "Газон Некст" и легковой автомобиль "Лада Ларгус". В результате ДТП погибли 3 человека из легкового автомобиля. Еще одного человека госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком. Все детали аварии уточняются. Как сообщают в социальных сетях, все погибшие сотрудники ФСИН.

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