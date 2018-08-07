В "Ленте" на Бухарестской покупатели заметили ребрышки "Дор Блю"

Жители Фрунзенского района заметили на прилавках гипермаркета "Лента" по Бухарестской улице испорченные продукты. Конкретно недовольство покупателей вызвал ребрышки, на который отчетливо виднелась плесень. В шутку очевидцы сравнили такие "изыски" с дорогостоящим сыром "Дор Блю".
Петербуржцам удалось заснять на видео проблемный товар, который находился на нижней полке вместе с остальной продукцией в мясном отделе. Автор видеозаписи посоветовал не посещать данное заведение. В комментариях к посту, выложенному в социальной сети одна из пользователей отметила, что часто посещает данное заведение, но еще ни разу не видела подобного.
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