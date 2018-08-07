В "Ленте" на Бухарестской покупатели заметили ребрышки "Дор Блю"

Испорченные продукты на полках магазина вызвали недовольство покупателей.

Жители Фрунзенского района заметили на прилавках гипермаркета "Лента" по Бухарестской улице испорченные продукты. Конкретно недовольство покупателей вызвал ребрышки, на который отчетливо виднелась плесень. В шутку очевидцы сравнили такие "изыски" с дорогостоящим сыром "Дор Блю".

Петербуржцам удалось заснять на видео проблемный товар, который находился на нижней полке вместе с остальной продукцией в мясном отделе. Автор видеозаписи посоветовал не посещать данное заведение. В комментариях к посту, выложенному в социальной сети одна из пользователей отметила, что часто посещает данное заведение, но еще ни разу не видела подобного.

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