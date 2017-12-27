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В Ленобласти женщина убила двоих в один день
Вчера, 16:14
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Shdaria
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В Ленобласти женщина убила двоих в один день

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В Ленинградской области женщину подозревают в убийстве подруг.

В Ленинградской области задержали 48-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве сразу двоих человек. В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что тела жертв были сожжены задержанной.

29 декабря 2017 года после тушения пожара в частном доме массива Трубников Бор Тосненского района нашли сильно обгоревший труп женщины. В ходе экспертизы стало понятно, что она погибла не от огня, а от ножевых ранений. В убийстве подозревают знакомую погибшей.

На этом история преступницы не заканчивается. Установлено, что злоумышленница в тот же день оборвала жизнь еще одного человека. После двух убийств она отправилась на автомобиле ранее убитой женщины в Петергоф, где решила избавится от тела путем поджога. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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