В Ленобласти женщина убила двоих в один день

В Ленинградской области женщину подозревают в убийстве подруг.

В Ленинградской области задержали 48-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве сразу двоих человек. В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что тела жертв были сожжены задержанной.

29 декабря 2017 года после тушения пожара в частном доме массива Трубников Бор Тосненского района нашли сильно обгоревший труп женщины. В ходе экспертизы стало понятно, что она погибла не от огня, а от ножевых ранений. В убийстве подозревают знакомую погибшей.

На этом история преступницы не заканчивается. Установлено, что злоумышленница в тот же день оборвала жизнь еще одного человека. После двух убийств она отправилась на автомобиле ранее убитой женщины в Петергоф, где решила избавится от тела путем поджога.

По данному факту возбуждено уголовное дело.