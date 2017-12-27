Женщина-лесничий из Ленобалсти может попасть в тюрьму за обман государства

Лесничего Бокситогорского района поймали на злоупотреблении полномочий. Женщина приняла работу, которую фактически не исполнили.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка поймали на нарушении 46-летнюю сотрудницу Бокситогорского лесничества. Специалисты выяснили, что в сентябре 2016 года лесничий подписала документы, принимая работу по подготовке почвы к посадке лесных культур. При этом в реальности в лесничестве ничего не делали.

Женщина знала о забытых условиях договора, однако не стала привлекать организацию к административной ответственности за нарушения.

Следователи Бокситогорска возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отмечают, что по закону женщине грозит до четырех лет лишения свободы.