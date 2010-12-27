В Ленобласти заказали губернаторские часы с рубиновыми камнями за 400 тысяч рублей

Изделия будут розданы в качестве подарков.

Правительство Ленинградской области совершило закупку 25 дорогих часов с гравировкой "от губернатора". Общая стоимость заказа составила 405 тысяч рублей. Информация появилась на официальном сайте. В настоящее время проводится аукцион на поставку ручных изделий. Заказчиком выступает Управление делами правительства Ленобласти.

Отметим, что кроме специальной надписи, часы будут декорированы 21 рубиновым камнем. Также мужской аксессуар будет защищен от попадания воды при помощи влагоустойчивого корпуса. По данным чиновников, получат такие подарки победители конкурсов, которые устраивает правительство региона.

Фото: Pixabay.com