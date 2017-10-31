В Ленобласти военные встретили коммунальщиков с ружьем

В Агалатово люди в военной форме с автоматами в руках не дали отключить свое жилье от отопления

29 октября днем к военному общежитию прибыли сотрудники предприятия "Агалат-Сервис", так как управляющая компания общежития задолжала коммунальщикам за отопление более 31 миллиона рублей.

В здании, где проживает 140 офицеров из местной военное части, отопления не было с самого начала отопительного сезона. С горячей водой из крана военные попрощались еще в июле. Чтобы как-то выходить из положения, жильцы подключили индивидуальный отопительный пункт. Но в этот раз сотрудники коммунальных служб приехали, чтобы полностью обрезать трубу.

На встречу со службами ЖКХ приехал комендант Сертоловского гарнизона Виталий Алисевич вместе с десятком сотрудников военной полиции, а также с тридцатью бойцами с автоматами. Прибывшие окружили здание по периметру и перекрыли вход в подвал.

Проблема заключается в том, что 1 ноября "ГУЖФ", которая и скопила все долги, передала дела в ФГБУ "Центральное жилищное-коммунальное управление" Минобороны. Новая организация же, не несет ответственности за оставшиеся долги.

Отметим, что схема передачи дел обанкротившимися структурами, которые управляют коммунальным хозяйством Минобороны, вновь созданным организациям – далеко не первый зафиксированный случай. Подобная схема списания долгов Минобороны использовали и во время скандалов с предприятиями "РЭУ" и "Славянка", которые в ноябре 2015 года превратились в "ГУЖКХ".

Фото: Анастасия Русякина

Видео: YouTube / V Sm