В Ленобласти погиб влетевший в дерево водитель

Утром в воскресенье в поселке Петровское Ленинградской области Фольксваген гольф слетел с дороги и врезался в дерево, сообщили в группе "ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО".
В результате аварии мужчина 1992, управлявший автомобилем, погиб на месте. Трое его пассажиров, тоже мужчины, пострадали и доставлены в больницу.
Судя по фотографии с места ДТП, крышу машины пришлось срезать, чтобы достать людей.
Подробности и причины аварии уточняются.
Фото и видео: "ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО"
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