В Ленобласти погиб влетевший в дерево водитель

Три пассажира пострадало.

Утром в воскресенье в поселке Петровское Ленинградской области Фольксваген гольф слетел с дороги и врезался в дерево, сообщили в группе "ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО".

В результате аварии мужчина 1992, управлявший автомобилем, погиб на месте. Трое его пассажиров, тоже мужчины, пострадали и доставлены в больницу.

Судя по фотографии с места ДТП, крышу машины пришлось срезать, чтобы достать людей.

Подробности и причины аварии уточняются.

Фото и видео: "ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО"