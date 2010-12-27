В Ленобласти упростили правила регистрации по месту жительства на садовом участке

С 2019 года зарегистрироваться по месту жительства в садовом доме можно по упрощенной схеме – через МФЦ.

С 2019 года зарегистрироваться по месту жительства в садовом доме можно по упрощенной схеме – через МФЦ. Срок регистрации – от трех до восьми рабочих дней с момента поступления документов в орган регистрационного учета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Основные критерии для регистрации по месту жительства на садовом участке:

– участок должен быть предназначен для ведения садоводства;

– участок должен находиться в границах населенного пункта;

– дом должен соответствовать градостроительным требованиям – не выше трех этажей и двадцати метров, не разделен на квартиры;

– дом должен иметь признаки капительного объекта с надежными несущими конструкциями, с крышей и инженерными системами. Допускается отсутствие водопровода и центральной канализации в домах высотой не более двух этажей;

– дом должен быть оформлен в собственность и иметь почтовый адрес. Для получения почтового адреса необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, на территории которого расположено садоводческое товарищество.

Более подробная информация на сайте ГБУ ЛО "ЛенКадастр",

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области