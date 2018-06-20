Восемь команд из Выборга поборются за победу в детском хоккейном турнире "Кубок Добрый лед"

Сегодня, 2 апреля, в Ленинграской области начался детский турнир по хоккею "Кубок Добрый лед". Об этом сообщает сетевое издание "47channel".

Региональный этап соревнований пройдет в поселке им.Морозова во вторник и среду, 2 и 3 апреля, на арене "ХОРС". На лед выйдут 8 команд из Выборга, деревни Старая, Гатчины, Лодейного Поля, Кингисеппа, поселка Войсковицы и города Кириши. Всего во Всероссийском турнире примут участие 17 регионов и 90 команд. В финал пройдет по 2 команды от каждого федерального округа.