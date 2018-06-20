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Восемь команд из Выборга поборются за победу в детском хоккейном турнире "Кубок Добрый лед"
Сегодня, 13:56
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KaterinaKono13

Восемь команд из Выборга поборются за победу в детском хоккейном турнире "Кубок Добрый лед"

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В общей сложности в соревнованиях примут участие 17 регионов и 90 команд.

Сегодня, 2 апреля, в Ленинграской области начался детский турнир по хоккею "Кубок Добрый лед". Об этом сообщает сетевое издание "47channel". 

Региональный этап соревнований пройдет в поселке им.Морозова во вторник и среду, 2 и 3 апреля, на арене "ХОРС". На лед выйдут 8 команд из Выборга, деревни Старая, Гатчины, Лодейного Поля, Кингисеппа, поселка Войсковицы и города Кириши. Всего во Всероссийском турнире примут участие 17 регионов и 90 команд. В финал пройдет по 2 команды от каждого федерального округа.

Организаторы соревнований отмечают, что завершительный этап пройдет осенью 2019 года. 

Источник: сетевое издание "47channel"

Теги: выборг, детский хоккейный турнир, кубок добрый лед, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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