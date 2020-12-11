  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти спасатели вытащили из реки Волхов затонувший автомобиль
Сегодня, 15:48
211
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасатели вытащили из реки Волхов затонувший автомобиль

0 0

Машину вытянули на берег.

Сегодня, 6 ноября, спасатели вытащили из реки Волхов легковушку. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Сотрудники поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога получили информацию о том, что в реке около оживленной трассы находится машина. Они прибыли на место ЧП и вытащили авто на берег. 

В салоне легковушки никого не нашли. Где хозяин затонувшей машины, они пока не выяснили. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: волхов, вытащили машину, ленобласть, река, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии