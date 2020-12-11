В Ленобласти спасатели вытащили из реки Волхов затонувший автомобиль

Сегодня, 6 ноября, спасатели вытащили из реки Волхов легковушку. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Сотрудники поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога получили информацию о том, что в реке около оживленной трассы находится машина. Они прибыли на место ЧП и вытащили авто на берег.
В салоне легковушки никого не нашли. Где хозяин затонувшей машины, они пока не выяснили. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.
Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО
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