Спасатели почти четыре часа тушили горящую дачу в Ленобласти

Воспламенился дом на площади 48 квадратных метров.

Вечером 16 июня в Бокситогорском районе Ленобласти воспламенился дачный домик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 20:45. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит дом на площади 48 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только после полуночи – в 00:30.

На месте ЧП работала дежурная смена 118-й пожарной части Ленобласти и добровольная пожарная дружина Радогощинского поселения. В ликвидации огня было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

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Фото: Piter.TV