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Спасатели почти четыре часа тушили горящую дачу в Ленобласти
Сегодня, 7:34
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Alena_Zinovieva

Спасатели почти четыре часа тушили горящую дачу в Ленобласти

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Воспламенился дом на площади 48 квадратных метров.

Вечером 16 июня в Бокситогорском районе Ленобласти воспламенился дачный домик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 20:45. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит дом на площади 48 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только после полуночи – в 00:30.

На месте ЧП работала дежурная смена 118-й пожарной части Ленобласти и добровольная пожарная дружина Радогощинского поселения. В ликвидации огня было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.  Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе воспламенился грузовик.

Фото: Piter.TV

Теги: горит дом, мчс, пожар на даче
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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