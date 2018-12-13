В Ленобласти создается информационная система общественной безопасности

Во Всеволожском районе уже установлено 875 видеокамер за счет регионального и местных бюджетов в рамках реализации областной программы "Безопасный регион".

В Ленинградской области создается региональная информационная система общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Развитие проекта "Безопасный город" обсуждалось на совещании во Всеволожске с участием комитета цифрового развития Ленинградской области, руководителей Регионального мониторингового центра (система–112), представителей муниципальных образований Всеволожского района и УМВД по Всеволожскому району.

Во Всеволожском районе уже установлено 875 видеокамер за счет регионального и местных бюджетов в рамках реализации областной программы "Безопасный регион". На совещании было принято решение о необходимости сбора видеосигнала с камер, установленных на жилых домах, торговых центрах, социальных объектах и других местах массового скопления людей для включения их в региональную систему видеонаблюдения. Единая точка входа к видеоархивам и видеоаналитике определена в ГКУ "Региональный мониторинговый центр".

Все силовые структуры МВД, ФСБ, МЧС Санкт-Петербурга и Ленинградской области через защищенные каналы связи смогут получить доступ к видеоинформации и аналитике как в онлайн-режиме, так и из архива, с любой камеры региона. отметил начальник ГКУ "РМЦ" Александр Попов

С помощью региональной информационной системы мониторинговый центр будет осуществлять консолидацию всех объектов видеонаблюдения Ленинградской области, создавать единую систему хранения данных, а также осуществлять подключение полученных видеопотоков к аналитическим системам. В частности, это позволит собирать информацию по передвижению транспорта, людей, осуществлять распознавание государственных номерных знаков, с помощью системы распознавания лиц идентифицировать правонарушителей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО