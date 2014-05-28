Дрозденко скорректировал работу в сфере обращения с отходами в Ленобласти

В регионе активно внедряется система видеонаблюдения за площадками ТКО, что позволяет штрафовать тех, кто выбрасывает отходы вне контейнеров.

В четверг, 11 июля, в Доме правительства Ленинградской области состоялось обсуждение вопросов, связанных с обращением с отходами. На встрече обсуждались такие темы, как своевременный вывоз мусора, оборудование и содержание контейнерных площадок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

В ходе встречи были даны следующие поручения: дооборудование необходимых контейнерных площадок в поселениях с возможностью получения муниципалитетами субсидий при обосновании необходимости, доукомплектование регионального оператора малогабаритным маневренным транспортом для вывоза отходов или привлечение субподрядчиков на эти работы. Также была поставлена задача на ускоренное создание площадок для временного складирования строительного мусора для последующей переработки.

В регионе активно внедряется система видеонаблюдения за площадками ТКО, что позволяет штрафовать тех, кто выбрасывает отходы вне контейнеров. В поселениях проводятся регулярные ремонтные работы и реконструкция площадок, за их содержание отвечают местные власти. В случае невыполнения обязанностей предусмотрены штрафные санкции.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)