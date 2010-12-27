В Ленобласти школьника осудят за выложенное видео с голым другом

Несовершеннолетний юноша решил отомстить знакомому, выложив ролик с его голыми танцами.

В Ленинградской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который выложил в социальную сеть видео с танцующим другом. Полиция посчитала ролик непристойным: на нем двигался голый юноша. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел еще 15 июня. Подростка обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. С заявлением на злоумышленника обратились родственники школьника, танцующего на видео.

В настоящее время молодой человек раскаялся в содеянном. Он отметил, что опубликовал запись из-за обиды на друга.

Фото: Piter.tv