В Ленобласти росгвардейцы задержали мужчину, который ножом ранил работника супермаркета

Он пытался украсть алкоголь.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской области утром 7 августа задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина на проспекте Героев в городе Кириши, а также ранил ножом сотрудника супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Персонал магазина заметил, что один из посетителей без оплаты пронес через кассу алкогольную продукцию. Работники предприняли попытку остановить правонарушителя, однако он оказал сопротивление, достал нож и ранил одного работника.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя, нож был изъят. Также росгвардейцы оказали пострадавшему работнику магазина необходимую помощь. Подозреваемый ранее привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хищения.

Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти