В Ленобласти проведут первый исторический онлайн-квест

Призеры и победили конкурса получат памятные подарки и поздравления.

С двадцать пятого мая по тридцатое сентября любой желающий получит возможность принять участие в онлайн-квесте "По следам Лосилия". Призеры и победили конкурса получат памятные подарки и поздравления.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, первый исторический онлайн-квест будет проходить на платформе социальной сети "ВКонтакте". Для участия в квесте необходимо быть зарегистрированным пользователем данной соцсети, вступить в группу и написать сообщение "/start ".

Совершив данные действия вы становитесь одним из участников квеста. Вам, как участнику, будут поступать сообщения от паблика с вопросами на знание истории Ленинградской области. Отвечая на них правильно, вы будете получать по одному баллу.

По истечении одного месяца будут подводиться промежуточные итоги, определяющие победителя. Самых разбирающихся в истории региона ждут ценные подарки. Призы победителям буду вручены на подведении итогов в октябре 2019 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО