В Ленобласти прошел фестиваль "#ЛюдиКакЛюди"

Главной задачей фестиваля организаторы отмечают информирование ленинградцев о заболевании аутизмом.

В Ленинградской области в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме прошел фестиваль "#ЛюдиКакЛюди". Об этом сообщает пресс-служба региона.

По инициативе комитета общего и профессионального образования около 150 родителей с детьми-инвалидами, специалистов службы сопровождения общеобразовательных организаций, центров педагогической, медицинской и социальной помощи, представителей некоммерческих организаций из всех районов области собрались во Мгинской школе-интернате – победителе Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" 2018 года.

Там они смогли познакомиться с лучшими инновационными технологиями и практиками работы с детьми с особыми возможностями здоровья, выставками с поделками детей, успехами и творчеством детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги и специалисты Ленинградского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Мгинской, Сясьстройской, Лужской школ-интернатов, школы-интерната "Красные Зори", Павловского центра "Логос", Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации провели 17 мастер-классов по обучению детей с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, слуха и речи, умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью.

Фестиваль прошел в доброй дружеской атмосфере с большой пользой для всех участников.

Источник: пресс-служба региона