В Ленобласти продается 434 дома дешевле млн рублей

Объем предложения с января 2022 года значительно сократился.

В субботу, 5 марта, эксперты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" сообщили Piter.tv, что дешевые дачи уходят с рынка Ленобласти. Специалисты проанализировали объем предложений на рынке частных домов в регионе, стоимостью дешевле 1 млн рублей. Объем предложения с января значительно сократился.

С 13 января объем предложений сократился на 21% (или 114 объектов). В начале марта в сегменте экспонируются 434 объекта. Больше всего домов нашли новых владельцев в Волховском районе: там купили 23 лота. Значительно уменьшилось предложение в Кировском районе (минус 21 объект) и Гатчинском районе (минут 20 объектов).

Кроме того, за указанный период выросла нижняя ценовая планка покупки частного жилья в Ленобласти. Так, стоимость самого доступного жилья выросла на 6,4%, до отметки в 0,4 млн рублей.

Самый доступный лот находится в Киришском районе: небольшой дачный дом на участке 6 соток за 140 тыс. рублей. Эксперты обращают внимание, что только в трех районах региона можно найти дачные дома с участками стоимостью дешевле 200 тыс. рублей.

Фото: Pexels