В Ленобласти вынесли приговор в отношении женщины, забившей собственную дочь. Об этом пишет "Росбалт".
Инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда из квартиры одного из домов в поселке Красный Бор Тосненского района в больницу с множественными травмами доставили пятилетнюю девочку. Ребенок скончался через несколько дней.
Было установлено, что мать погибшей девочки,лишенная родительских прав, находилась с ребенком несколько дней с разрешения опекуна. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она жестоко избила дочь, а затем, испугавшись содеянного, вернула ее опекуну.
Отметим, что показания лиц, проходивших по делу, неоднократно менялись.
Обвиняемая частично признала свою вину. Суд назначил ей 11,5 лет колонии.
Женщине, до смерти забившей свою дочь в Ленобласти, назначили 11 лет колонии
Накануне в Ленобласти был вынесен приговор в отношении женщины, которая до смерти забила собственную дочь.
В Ленобласти вынесли приговор в отношении женщины, забившей собственную дочь. Об этом пишет "Росбалт".