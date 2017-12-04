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Женщине, до смерти забившей свою дочь в Ленобласти, назначили 11 лет колонии

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Накануне в Ленобласти был вынесен приговор в отношении женщины, которая до смерти забила собственную дочь.

В Ленобласти вынесли приговор в отношении женщины, забившей собственную дочь. Об этом пишет "Росбалт".

Инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда из квартиры одного из домов в поселке Красный Бор Тосненского района в больницу с множественными травмами доставили пятилетнюю девочку. Ребенок скончался через несколько дней.

Было установлено, что мать погибшей девочки,лишенная родительских прав, находилась с ребенком несколько дней с разрешения опекуна. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она жестоко избила дочь, а затем, испугавшись содеянного, вернула ее опекуну.

Отметим, что показания лиц, проходивших по делу, неоднократно менялись.

Обвиняемая частично признала свою вину. Суд назначил ей 11,5 лет колонии.
 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , происшествия , суд
Категории: Новости СПб

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