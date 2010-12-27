В Ленобласти подо льдом нашли тело ранее пропавшего мужчины

Причины смерти в настоящее время выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

В минувший вторник, пятого марта, в городе Сланцы Ленобласти нашли труп молодого человека. Тело обнаружили подо льдом в акватории реки Кушенка. Напомним, ранее 18-летний юноша являлся пропавшим без вести.

В Ленинградской области в городе Сланцы 5 марта на пляже река Кушенка за стадионом Химик найден труп молодого человека,об этом сообщил Невским новостям источник в правоохранительных органах. Погибший 19-летний парень, предположительно, ранее числился в списке пропавших без вести. Тело нашли в воде подо льдом реки.

Причины смерти в настоящее время выясняются сотрудниками полиции.

На всякий случай, спасатели вновь напоминают о том, что лед в связи с потеплением сейчас очень хрупкий, поэтому не стоит передвигаться по нему.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"