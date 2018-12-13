В Ленобласти отпразднуют татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019"

Гости праздника смогут посетить татарскую и башкирскую этнофольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел и, конечно, отведать настоящего плова, шашлыков.

Ленинградская область готовится к празднованию татаро-башкирского национального праздника "Сабантуй-2019". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

29 июня в деревне Энколово Всеволожского района соберется около 100 тысяч человек, среди которых — официальные делегации республик Татарстан и Башкортостан. Поздравит собравшихся с праздником муфтий Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев.

В программе праздника — выступления профессиональных и творческих коллективов Татарстана и Башкортостана; турнир по национальной борьбе на поясах "Курэш" за звание абсолютного батыра Сабантуя; народные игры (подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион "достань монету из кефира", бег в мешках и другие); выступления канатоходцев. Гости праздника смогут посетить татарскую и башкирскую этнофольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел и, конечно, отведать настоящего плова, шашлыков, которые здесь готовят больше десятка поваров, приобрести чак-чак, колбасу из конины, и многие другие татарские и башкирские угощения.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО