В Ленобласти открыли реконструированный участок трассы А-181 Скандинавия

Церемония открытия движения прошла в режиме телемоста на "Транспортной неделе – 2021".

Во вторник, 16 ноября, в Ленинградской области открыли движение по реконструированному участку трассы А-181 Скандинавия в режиме телемоста на "Транспортной неделе – 2021", сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

Реконструкция участка трассы от поселка Огоньки до до поворота к посёлку Цвелодубово началась пару лет назад, в 2019 году. За это время специалисты расширили магистраль до шести полос, реконструировали развязку на пересечении с региональной дорогой Ушково – Гравийное и мосты через реки Птичья и Грязновка. В Огоньках построили новый надземный пешеходный переход.

На участке теперь установлены металлические барьерные и бетонные ограждения. Также смонтировано наружное освещение, а на 75-м километре устроили площадки отдыха со скамейками и урнами.

Фото: пресс-служба Федерального дорожного агентства