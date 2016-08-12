В Ленобласти несовершеннолетняя мать пыталась продать ребенка через интернет

Объявление оказалось подставным, лишь для привлечения внимания.

В воскресенье, 12 декабря, в полицию обратились жительница Тосно и заявила, что обнаружила в интернете объявление о продаже ребенка: 17-летняя кондитер сообщала, что ищет покупателя для своего младенца. Об этом сообщили "Невские новости".

Как оказалось, таким образом девушка пыталась привлечь внимание к своей кулинарной деятельности, вот только заинтересовались ей не покупатели, а полиция. Отец девушки отметил, что у его дочери нет своих детей, фото ребенка она нашла в интернете. На такой странный шаг девушку побудил низкий интерес потребителя в ее продукции.

Как именно продажа детей и продажа тортов, начинающий предприниматель не объяснила.

Фото: Pexels