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В лесной канаве в Ленобласти нашли спальный мешок с человеческими останками
Сегодня, 13:25
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TretyakovaS
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В лесной канаве в Ленобласти нашли спальный мешок с человеческими останками

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В Ленобласти были найдены человеческие останки, завернутые в спальный мешок.

В Ленобласти, в канаве нашли человеческий скелет, завернутый в спальный мешок. Об этом сообщает "Росбалт".

Останки были найдены 21 апреля в зеленогорском лесу. Спальный мешок с жуткой начинкой лежал в канаве, обвязанный веревкой. В полиэтиленовом пакете, который достали из спального мешка, находились кости неизвестной женщины. На погибшей была надета куртка с капюшоном. 

Останки направили в морг для установления причины смерти. Однако эксперты отметили, что выяснить возраст погибшей уже невозможно.

Теги: криминал , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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