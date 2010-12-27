В лесной канаве в Ленобласти нашли спальный мешок с человеческими останками

В Ленобласти были найдены человеческие останки, завернутые в спальный мешок.

В Ленобласти, в канаве нашли человеческий скелет, завернутый в спальный мешок. Об этом сообщает "Росбалт".

Останки были найдены 21 апреля в зеленогорском лесу. Спальный мешок с жуткой начинкой лежал в канаве, обвязанный веревкой. В полиэтиленовом пакете, который достали из спального мешка, находились кости неизвестной женщины. На погибшей была надета куртка с капюшоном.

Останки направили в морг для установления причины смерти. Однако эксперты отметили, что выяснить возраст погибшей уже невозможно.