В Ленобласти мужчина ехал по проезжей части на роликовых лыжах

Любителя приключений совершенно не смущало присутствие машин на дороге.

В субботу, 8 сентября в районе поселка Шапки автомобилисты заметили мужчину на роликовых лыжах, который едет по трассе.

На кадрах видно, что спортсмен вполне уверенно держится на дороге, наличие машин его абсолютно не смущает. По словам автора видео, любитель приключений видел, что за ним едет автомобиль, но это не стало достаточным основанием для того, чтобы расчистить путь.

После непродолжительной погони автор видео свернул на другую дорогу, а спортсмен продолжил движение.Дальнейшая судьба "экстримала" неизвестна.

Видео: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург